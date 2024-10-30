Aydın’ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen 19 düzensiz göçmen yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-117) tarafından hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 19 düzensiz göçmen (beraberinde 17 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Kaynak: iha