Aydın’da 12 Eylül Pazartesi günü 185 bin 208 öğrenci ve 15 bin 36 öğretmen ders başı yapacak.

Aydın’da 12 Eylül Pazartesi günü 185 bin 208 öğrenci ve 15 bin 36 öğretmen ders başı yapacak.

Üç aylık yaz tatili 12 Eylül Pazartesi günü ders zilinin çalması ile sona erecek. Pazartesi 185 bin 208 öğrenci, 9 bin 866 derslikte okullarına kavuşacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre okullar 12 Eylül’de açılacak. Birinci ara tatil başlangıcı 14 Kasım ile 18 Kasım arasında olacak. Yarıyıl tatili ise 10 iş günü sürecek ve 23 Ocak ile 3 Şubat arasında yapılacak. İkinci ara tatil ise 17 Nisan ile 20 Nisan arasında yapılacak. Okullar 16 Haziran 2023 tarihinde yaz tatiline girecek.