Aydın’da haklarında hapis cezası bulunan 16 aran şahıs, asayiş ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede il genelinde kuş uçurtmayan ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda haklarında değişik suçlardan yakalama emri bulunan 16 aranan şahsı yakaladı. Aralarında dolandırıcılık suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan S.İ., göçmen kaçakçılığı suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan T.S., yağma suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan G.S. ve hırsızlık suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.Ç. isimli şahısların bulunduğu 16 aranan şahıstan 11’i yakalanarak cezaevine gönderilirken, diğer yakalanan 5 şahıs ise Cumhuriyet Başsavcılığındaki adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip serbest bırakıldı.