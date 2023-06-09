Aydın genelinde jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 76 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 16 araç da trafikten men edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, trafikte huzur ve güven uygulaması çerçevesinde il genelinde denetim gerçekleştirdi. 70 Trafik ve Asayiş Timi ile 216 personelin katıldığı denetimlerde motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Kontrollerde 3 bin 812 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 76 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca denetimlerde 7 şüpheli şahıs ve 1 araç yakalanırken, 16 araç da trafikten men edildi.