Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile OK Kardeşler Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması işbirliğinde, ’Sistem Mühendisi’ mesleğinde çalıştırılmak üzere başlatılan işbaşı eğitim programı başladı.

Gençlerin teknik alanda deneyim kazanmalarını ve iş gücüne katılmalarını sağlamak amacıyla Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile OK Kardeşler Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması işbirliğinde, ’Sistem Mühendisi’ mesleğinde çalıştırılmak üzere başlatılan işbaşı eğitim programı düzenlendi. Toplamda 15 katılımcının yer alacağı eğitim süreci, 6 ay boyunca işbaşında uygulamalı eğitimle devam edecek. Katılımcılar, eğitimleri boyunca hem teorik bilgilerini geliştirecek hem de gerçek iş ortamında uygulamalı deneyim kazanacak.

Aydın Çalışma ve İş Kurumu tarafından sağlanan destekle, katılımcıların günlük zaruri giderleri karşılanacak ve sağlık sigortaları ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri de Çalışma ve İş Kurumu tarafından ödenecek. Böylece, katılımcılar hem eğitim süresince maddi açıdan rahat bir ortamda çalışacak hem de önemli sigorta güvencelerinden yararlanacak. 17 Mayıs 2025 olarak son bulacak program sürecinde eğitim alacak gençlerin, sektördeki iş gücü ihtiyaçlarına yönelik nitelikli eleman olarak yetişmeleri bekleniyor.