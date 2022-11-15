Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Mehmet Han’ın lunapark hayali gerçek oldu

Mehmet Han’ın lunapark hayali gerçek oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında yunan unsurları tarafından cansalı içerisinde Türk karasularına geri itilen 14 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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