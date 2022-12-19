Aydın il genelinde ’Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum’ etkinlikleri çerçevesinde 2022 yılında 14 bin öğrenciye balık-ekmek dağıtıldı.

Aydın il genelinde ’Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum’ etkinlikleri çerçevesinde 2022 yılında 14 bin öğrenciye balık-ekmek dağıtıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Su ürünleri Yetiştiricilik Yılı (IYAFA-2022) ilan edilen 2022 yılında eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile birlikte; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve su ürünleri üreticilerinin katkılarıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talimatıyla harekete geçildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte organize edilen program çerçevesinde 2022 yılı Ekim ayında başlatılan ’Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum’ etkinlikleri çerçevesinde Kasım ayında da Karacasu ilçesi Karacasu Şehitleri Ortaokulu’nda, Buharkent ilçesi Zafer Ortaokulu’nda, Koçarlı ilçesi Mersinbeleni Ortaokulu’nda, Sultanhisar ilçesi Zafer Ortaokulu’nda, Kuşadası ilçesi Bel-Kent Ortaokulu’nda ve Germencik ilçesi Murat İrem Delgen Ortaokulu’nda öğrencilere balık-ekmek ikramında bulunuldu.

2022 yılında toplam 14 bin öğrenciye ulaşarak balık-ekmek ikram edilirken, çocukların balıkla buluşmasını sağlamak ve balık tüketiminde farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinliklerimizde çocuklarımıza eğitimler vererek sağlıklı beslenmede önemle rolü olan balığı çocuklara sevdirmeye ve haftada en az iki gün balık tüketmeye teşvik edildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Ülke ekonomisine ve üretime katkı sağlayacağına inandığımız bu tür etkinliklere önem veriyoruz. 2021 yılında 1200 adet Balık-Ekmek ikramı ile başladığımız etkinliklerimizde 2022 yılında 14 bin 070 adet Balık Ekmek çocuklarımıza ve katılımcılara ikram edilmiştir. 2022 yılında ve 2023 yılı içerisinde de devam edeceğimiz "Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum" etkinliklerimize katkı sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, öğretmenlerimize, velilerimize, okul aile birliklerimize , çalışanlarımıza ve su ürünleri üreticilerine teşekkür ediyoruz" denildi.