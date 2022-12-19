Aydın’ın Bozdoğan, Koçarlı, Karpuzlu ve Karacasu ilçelerinde jandarma tarafından toplamda 133 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Aydın’ın Bozdoğan, Koçarlı, Karpuzlu ve Karacasu ilçelerinde jandarma tarafından toplamda 133 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik bilincinin artırılması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirdiği eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Bozdoğan, Koçarlı, Karpuzlu ve Karacasu ilçesinde bulunan okullarda öğrencilere yönelik eğitim verildi. Toplamda 133 öğrenciye eğitim verilirken, eğitimlerde öğrencilerin okul servis araçlarında uyması gereken kurallar, inme binme ve araç içerisinde hareket tarzları, yayaların uyması gereken kurallar ile ilgili konular anlatıldı. Ayrıca 2 öğretmen ve 47 okul servis sürücüsüne de bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. Etkinlik çerçevesinde ayrıca okul servis araçları da kontrol edildi.