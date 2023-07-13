Aydın’da engelli ve eski hükümlü bireylere yönelik yapılan hibe desteği çerçevesinde başvurusu yapılan 13 proje, İl İstihdam Kurulu tarafından oy birliği ile kabul edilirken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Aydın, Türkiye genelinde örnek çalışmalar ortaya koyan illerimizden birisi” dedi.

Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi. Aydın’ın, işgücü istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla düzenlenen Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu 2023 yılı 3. Olağan Toplantısı’nda Aydın genelindeki işgücü sayısı açıklanırken, engelli ve eski hükümlülere yönelik verilen hibe desteği başvuruları da görüşüldü.

Engelli ve eski hükümlü hibe projeleri çerçevesinde ise 2016 yılından bugüne kadar 105’i engelli, 69’u eski hükümlü olmak üzere toplam 174 işletmeye 7 milyon 926 bin 673 TL hibe desteği verilirken, bu dönemde ise 10’u engelli, 3’ü eski hükümlü olmak üzere toplam 13 projenin başvurusu yapıldı. İstihdam kuruluna sunulan başvurular ise oy birliği ile kabul edilirken, 13 projeye toplamda 1 milyon 601 bin 94 TL hibe desteği sağlanacak.

“Aydın, örnek illerimizden bir tanesi”

Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Vali Aksoy, yaptığı açılış konuşmasında, “Türkiye İş Kurumu tarafından kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere yönelik olarak hibe programları söz konusu. Geçtiğimiz yıllarda da Aydın bu konuda Türkiye’de örnek çalışmalar ortaya koyan illerimizden bir tanesi oldu. Bugünkü toplantımızda da engelli ve eski hükümlülerin taleplerini değerlendireceğiz. Engelli bireyler için kişi başına 150 bin TL, eski hükümlüler için de 110 bin TL’lik bir katkı sunulabilmekte. Bugün de 10 engelli ve 3 eski hükümlü vatandaşımızın taleplerini kurulumuzda değerlendireceğiz. Alacağımız kararları da ilgili kurumlarımızla paylaşacağız” dedi.