Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarılırken, ülkeyi yasadışı yollardan terk etmek isteyen bir şahıs yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarılırken, ülkeyi yasadışı yollardan terk etmek isteyen bir şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarılırken, ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken, yakalanan bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.