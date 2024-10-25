Aydın’ın Çine ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında 128 bin 400 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında takibe alınan bir araç Çine ilçesi uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, 128 bin 400 adet tütün doldurulmuş makaron ile suçun işlenmesinde kullanıldığı değerlendirilen 16 bin 600 TL ele geçirildi. Araçta bulunan M.S. (45) ile A.S. (59) hakkında kaçakçılık suçundan yasal işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.