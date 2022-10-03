Her yıl Ekim ayında gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen Masa Tenisi Turnuvası’nda 122 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Her yıl Ekim ayında gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen Masa Tenisi Turnuvası’nda 122 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından her yıl ortaklaşa düzenlenen ve her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası için Aydın’da hazırlıklar başladı. Ülke genelinde farklı etkinliklerle kutlanan hafta çerçevesinde Aydın’da Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi. Mimar Sinan Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvaya katılan 122 sporcu ise kıyasıya mücadele etti.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Amatör Spor Haftası kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Masa Tenisi Turnuvasında 122 sporcunun madalya mücadelesi görülmeye değerdi. Katılan ve dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ederiz” ifadeleri yer aldı.