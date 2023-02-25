Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, ’asrın felaketi’ olarak adlandırılan Kahramanmaraş depreminin ardından Aydın’a gelen 12 bin 631 depremzede ile yüz yüze görüşerek psiko-sosyal destek sağladı.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, ’asrın felaketi’ olarak adlandırılan Kahramanmaraş depreminin ardından Aydın’a gelen 12 bin 631 depremzede ile yüz yüze görüşerek psiko-sosyal destek sağladı.

Kahramanmaraş depremlerinde 40 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişi de yaralandı. Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından vatandaşlar yardım için seferber olurken, depremzede vatandaşlar da bölgeden tahliye edildi.

Bu çerçevede yapılan koordinasyon çerçevesinde Adıyaman ile eşleştirilen Aydın’a binlerce depremzede geldi. Depremin ardından Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oluşturulan ’Depremzede Karşılama Merkezi’nde psiko-sosyal destek hizmeti vermek üzere Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 18 personel ve 2 adet araç desteği sağlandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı hizmet veren misafirhane, kamp, öğrenci yurtları, sosyal tesisler ve otellere yerleştirilen depremzedeler ile birlikte kamu dışında kendi imkanları ile yakınlarının yanına yerleşen depremzedelere psiko-sosyal destek hizmeti vermek üzere görüşmeler gerçekleştirildi.

Aydın’daki 8 ilçede hizmet veren Sosyal Hizmet Merkez Müdürlükleri tarafından 14 araç ve 39 personel ile 24 saat esasına göre kamu misafirhaneleri, öğrenci yurtları ve otellerde kalmakta olan 4 bin 146 depremzedelere yönelik toplam 12 bin 631 yüz yüze görüşme gerçekleştirildi.

Kamu dışında kendi imkanları ile yakınlarının yanına yerleşen 920 aileye yapılan hane ziyaretlerinde 3 bin 516 hane bireyine psikolojik ilk yardım, sosyal hizmet müdahalesi ve temel ihtiyaçlarına yönelik olarak gerekli rehberlik ve danışmanlık hizmeti verildi.

Yapılan görüşmelerde 296 ailenin Sosyal Ekonomik Destek (SED) başvurusu alınarak 99 aileye destek sağlanırken, 197 ailenin işlemleri devam ettiği öğrenildi. Aynı zamanda şartları uygun olan 8 ailenin de evde bakım hizmet başvurusu alınarak işlem başlatıldı. Öte yandan resmi misafirhanelerinin uygun bölümlerinde kamu ve gönüllülerin ortak çalışması ile çocuk oyun alanları oluşturuldu.