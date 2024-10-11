Aydın’ın Söke ilçesinde 11 suçtan aranan, 24 suç kaydı bulunan ve 20 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, 11 suçtan aranan H.K. isimli şüphelinin Sazlı Mahallesi’ndeki bir ikamette saklandığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. Yapılan çalışma sonucunda suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişiyle yağma, uyuşturucu, 4 farklı dosyadan suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, 4 farklı dosyadan ruhsatsız silah bulundurulması, yalan tanıklık, kasten yaralama suçu olmak üzere 11 suçtan aranan, 24 suç kaydı bulunan ve 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasına hükümlü H.K., saklandığı ikamette operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan H.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.