Aydın Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 11 farklı suçtan aranan ve hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 11 farklı suçtan aranan ve hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli ilçesinde; 11 farklı suçtan araması bulunan ve hakkında toplam 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan Y.B. isimli şahıs ile ’adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan araması bulunan İ.İ.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.