Aydın’da uygulanan “Atıkları Toplayalım çevreyi Koruyalım” projesi kapsamında 11 bin 140 kilogram zirai katı atık toplandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım Uygulamalarının Kontrolü ve Yaygınlaştırılması faaliyetleri kapsamında hazırlanan "Atıkları Toplayalım Çevreyi Koruyalım" projesi kapsamında toplam 11 bin 140 kg atık toplanarak bertaraf firmasına gönderilmiştir. Proje kapsamında 10 adet bitki koruma ve bitki besleme ambalaj atığı getiren üreticilerimize projeyi teşvik etmek amacıyla bir litrelik sıvı gübre verilmiştir. Projemizin önümüzdeki yılda devam etmesi planlanmaktadır” denildi.