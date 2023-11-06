Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla “100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla” temalı fotoğraf sergisi açtı.

Cumhuriyetin ilk yıllarında sunulan sağlık hizmetlerine dair çok sayıda siyah beyaz fotoğraf arşivlerinin yer aldığı “100 yıldır aynı aşk ve heyecanla” resim sergisi, bir alışveriş merkezinde ziyarete açıldı. Köy köy gezip tedavi yapan doktorlar, fedakarca çalışan hemşireler ve sağlık çalışanlarının imkansızlıklar içerisindeki mücadelelerine dair çok sayıda fotoğraf karesinin yer aldığı sergi, vatandaşların büyük ilgisini çekti. Açılan fotoğraf sergisi, sağlık sisteminin imkansızlıklardan çağın en ileri teknolojilerine dönüşümünü gözler önüne sererken, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin ile birlikte sergiyi gezdi.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Valimiz Dr. Halil İbrahim Ertekin ve İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul, halkımızla buluşturulan, Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle, Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonunda düzenlediğimiz ‘100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla’ temalı fotoğraf sergisini ziyaret ettiler. Cumhuriyetin ilk yıllarında hizmet veren sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmetlerine ait fotoğrafların bugüne uyarlandığı ‘100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla’ sergisiyle ilgili İl Sağlık Müdürümüzden bilgi alan Valimiz Dr. Halil İbrahim Ertekin, fotoğrafları inceledi” ifadeleri yer aldı.