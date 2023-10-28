Aydın’da cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları valilik önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulması ile başladı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları çerçevesinde, merkez ilçe Efeler’deki Aydın Valiliği önünde tören düzenlendi. Düzenlenen törende Aydın Valisi Yakup Canbolat ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören programı sona erdi. Törene, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, aydın milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, idare amirleri, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Bayramı kutlama programları, 29 Ekim Pazar günü saat 10.00’da Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın makamda makamda tebrikleri kabul edeceği tebrikat ve saat 10.30’da İstasyon Meydanı’ndaki kutlama törenleri ile sürecek.