Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde hayata geçirilen 10 Bin Okul Projesi Aydın’da devam ederken, il genelindeki 78 okulda son aşamaya gelindi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde hayata geçirilen 10 Bin Okul Projesi Aydın’da devam ederken, il genelindeki 78 okulda son aşamaya gelindi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen ’Temel Eğitimde 10.000 Okul’ projesi çerçevesinde Aydın’daki 78 okulda son aşamaya gelindi.

10 Bin Okul Projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, “Bakanlığımızın hayata geçirdiği 10.000 Okul Projesi çerçevesinde ilimizde dezavantajlı bölgelerde bulunan 78 okul belirlendi. Bunlardan 3 tanesi anaokulu, 69 tanesi ilkokul ve 6 tanesi ortaokuldur. Öncelikle bu okullarımızda farkındalık oluşturabilmek adına, söz konusu okullarımızda görev yapan 1026 öğretmen ve yöneticilerimize dijital okur-yazarlık, ölçme değerlendirmede yeni yaklaşımlar, iklim değişikliği ve çevre, ilk yardım gibi alanlarda eğitimler verildi. 16 bin 26 öğrenciye ilk yardım, bağımlılıkla mücadele, trafik güvenliği ve zeka oyunları gibi konularda eğitimler verildi. Velilerimiz ise aile okulu, akran zorbalığı ve siber zorbalık gibi eğitimlere dahil edildi. Aynı zamanda Bakanlığımızın desteği ile bu okullarımızda belirlenmiş olan eksiklikler doğrultusunda hızlı bir iyileşmeye gidildi. İyileştirme çerçevesinde spor alanları oluşturuldu, müzik malzemeleri temin edildi, öğretmenler odası donanımları tamamlanarak kamera ve güvenlik sistemleri kurulumları yapıldı. Yazıcı ve bilgisayar desteği sağlanarak okullarımızın aynı zamanda fiziki anlamdaki iyileştirmeleri de tamamlandı. Çevre Dostu Okul dahilindeki okullarımıza da geri dönüşüm kutuları ve kompast makinaları kazandırıldı” dedi.

Aydın’ın eğitimde marka şehir olması için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Seyfullah Okumuş, “Bu projenin hayata geçmesinde bize her türlü desteği veren Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e teşekkürlerimi sunuyorum. Bu proje sayesinde Aydın’da okullarımız arasında fırsat eşitliği sağlanacak, başarı ve imkan farklılığı azaltılarak ilimizin eğitimdeki başarı çıtası daha da yükseltilecektir. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında LGS ve YKS gibi merkezi sınavlarda ilimizin yakaladığı başarı ivmesi bu proje ile birlikte daha da güçlenerek, Aydınımızın eğitimde marka şehir olma hedefine hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlayacaktır” diye konuştu.