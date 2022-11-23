Aydın’da yılın ilk 10 ayında 8 bin 777 engelli vatandaşa toplam 239 milyon 57 bin 596 TL ödeme yapıldı.

Aydın’da yılın ilk 10 ayında 8 bin 777 engelli vatandaşa toplam 239 milyon 57 bin 596 TL ödeme yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da engelli bireylerin aile ortamında bakımlarının sağlanabilmesi amacıyla yürütülen destek programları aralıksız devam ediyor. Engellilerin toplumsal hayata katılımı, bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri amacıyla uygulanan evde bakım yardımı da hizmet modelleri içerisinde önemli bir yer tutuyor. Bu çerçevede Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce çalışmalar yürütülürken, 2022 yılının ilk 10 ayında il genelindeki 8 bin 777 engelli vatandaşa toplam 239 milyon 57 bin 598 lira ödeme yapıldı.

Konu ile ilgili Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Bakanlığımızın hizmet modellerinden biri olan Evde Engelli Bakım Hizmeti çerçevesinde engellilerimizin evde bakımları için Aydın ilimizde yılın ilk 10 ayında 8 bin 777 engelli vatandaşlarımızın evde bakımı için 239 milyon 57 bin 596,88 TL ödeme gerçekleştirilmiştir” ifadeleri yer aldı.