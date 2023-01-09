Aydın genelinde işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla denetimler aralıksız devam ederken 2022 yılı içerisinde toplam 57 firma ceza yemekten kaçamadı.

Aydın genelinde işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla denetimler aralıksız devam ederken 2022 yılı içerisinde toplam 57 firma ceza yemekten kaçamadı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da son zamanlarda bazı firmaların serbest piyasa koşullarına aykırı hareket ederek fiyatları piyasa dengesinin üzerine çıkarması ile birlikte vatandaşlar mağduriyet yaşadı. Bu çerçevede Aydın Valiliği koordinesinde harekete geçen ekipler, il genelindeki marketler ve gıda satışı yapan işletmelerde denetimler gerçekleştirdi. Aralıksız devam eden denetimlerde 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında toplam 52 bin 585 firma ile 255 bin 753 ürün denetlendi. İl genelindeki 1 yıllık kontrollerde haksız fiyat artışı ile ilgili 17 bin 223 firma ve 84 bin 913 ürün, fiyat etiketi ile ilgili 17 bin 592 firma ve 87 bin 576 ürün, hal denetimi ile ilgili 788 firma ve 2 bin 62 ürün, stokçuluk ile ilgili 16 bin 982 firma ve 81 bin 202 ürün denetlendi. İşletmeleri gezen denetim ekipleri depoları ve fiyat etiketlerini kontrol ederken, fiyat etiketlerinin uygun olmamasından dolayı 1 yılda toplam 57 firmaya idari para cezası uygulandı.

Denetimler ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada; “Valimiz Hüseyin Aksoy’un talimatı ile Ticaret İl Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlıklarınca, 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında ilimiz genelinde stokçuluk, fahiş fiyat artışı gibi konularla ilgili denetimler gerçekleştirilmiştir. Fiyat etiketlerinin uygun olmamasından dolayı 57 firmaya idari para cezası uygulanmıştır. Valiliğimizce haksız fiyat artışı ve stokçuluğun önlenmesine yönelik ilimizde yapılan denetimler günlük olarak devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.