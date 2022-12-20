Aydın’da 2022 yılı içerisinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro personelleri tarafından 24 okulda verilen uygulamalı trafik eğitimlerinin ardından yaklaşık 4 bin 986 öğrenci “trafik dedektifi” oldu.

Aydın’da 2022 yılı içerisinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro personelleri tarafından 24 okulda verilen uygulamalı trafik eğitimlerinin ardından yaklaşık 4 bin 986 öğrenci “trafik dedektifi” oldu.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro personelleri, trafik güvenliğinin artırılması ve trafik bilincinin oluşturulması amacıyla okullardaki eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Trafik bilincinin küçük yaşlarda oluşturulması amacıyla öğrencileri ziyaret eden ekipler, 2022 yılı içinde yaklaşık 24 okulda 4 bin 986 öğrenci ve 60 öğretmene eğitim verdi. Teorik ve uygulamalı eğitimin yer aldığı etkinliklerde öğrencilere, trafik ışıkları, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma, emniyet kemeri gibi konularda eğitim verildi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliklerde Aydın genelinde 4 bin 986 öğrenci, eğitimlerini tamamlayarak trafik dedektifi olmaya hak kazandı.

Okullarda verilen teorik eğitimlerin yanı sıra okullarda kurulan trafik parkurlarında 300 öğrenciye, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi’nde bulunan trafik parkında ise bin 500 öğrenci olmak üzere toplam bin 800 öğrenciye uygulamalı olarak trafik eğitimi verildi.

Öğrencilerin yanı sıra vatandaşlarda da trafik bilincinin oluşturulması hedefiyle çalışmalarına devam eden ekipler otogarlarda, kavşaklarda ve yaya yoğunluğunun olduğu bölgelerde de vatandaşları ve sürücüleri bilgilendirerek broşür dağıtımı gerçekleştirdi.

Eğitim öğretim yılı içerisinde okul servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerin yanı sıra 80 okul servisi şoförüne de eğitimler verildi.

Meydana gelen yayaya çarpma kazalarında yaşlıların yoğun olması sebebiyle, huzurevlerinde de trafikte ve seyahat halinde dikkat edilmesi gerekenler anlatılırken, huzurevlerinde bulunan 50 kişiye trafik eğitimi verildi.

Aydın genelinde trafik bilinci ve güvenliğinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam edileceği öğrenildi.