Aydın’da 1 yılda 2 milyon hasta Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) randevusu aldı.

Son 3 yılda sağlık imkanlarındaki başarısı ile yaklaşık yüzde 50 büyüme kaydeden Aydın, son teknoloji cihazları ve büyüyen sağlık birimleri ile de vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2022 Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) verileri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Aydın genelinde 2022 yılında 2 milyon 678 bin 335 MHRS kapasitesi açılırken, son 1 yılda 2 milyon 43 bin 602 vatandaş randevu aldı. Randevulardan ise 1 milyon 610 bin 53’ü gerçekleşti.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İlimiz Merkezi Hekim Randevu Sistemi 2022 yılı verilerine bakıldığında İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Kamu Hastanelerimizde 2 milyon 678 bin 335 MHRS kapasitesi açılırken, 2 milyon 43 bin 602 vatandaşımız randevu almış ve bu randevulardan 1 milyon 610 bin 53’ü gerçekleşmiştir. 2023 yılı ilk 3 ayında ise 980 bin 717 randevu kapasitesi açılırken 712 bin 130 randevu alınmış ve 622 bin 177 MHRS randevusu gerçekleşmiştir” ifadeleri yer aldı.