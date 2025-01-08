Aydın’da her yıl gerçekleştirilen yetenek taraması ile geleceğin sporcuları keşfedilirken, 2023-24 sezonunda 15 bin 573 öğrenciye yetenek taraması yapılan Aydın, yüzde 95,79’luk katılım oranı ile Türkiye birincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı ile Aydın’da da geleceğin şampiyon sporcuları, gizli yeteneklere sahip öğrencileri tespit ediliyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinesindeki uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen programda, ilkokul 3. sınıftaki öğrencilerin test ve ölçümleri yapıldı. 2023-24 sezonunun tamamlandığı taramalarda, öğrencilere boy, kilo ölçümü, kulaç uzunluğu testi, esneklik testi, sıçrama testi, geriye sağlık topu fırlatma, kavrama kuvveti testi, 20 metre sürat testi ve çeviklik testleri yapıldı. Proje çerçevesinde adım adım Aydın’ın ilçelerini gezen yetenek avcıları bilimsel yöntemler kullanılarak yapılan ölçümler sonucunda spora yatkınlığı olan öğrencileri belirledi. Bu kapsamda Aydın genelinde taramalara 15 bin 573 öğrenci katıldı. Ayrıca 16 bin 258 üçüncü sınıf öğrencisinin bulunduğu Aydın, yüzde 95,79’luk katılım oranıyla en çok taramaya katılım gösteren il olarak Türkiye birincisi oldu.

“Efeler ilk sırayı aldı”

Aydın genelinde gerçekleştirilen taramalarda ilçelerin de sayıları belli olurken, Efeler ilçesi yetenek taraması yapılan öğrenci sayısı en yüksek ilçe oldu. İlçe genelinde 193 üçüncü sınıf öğrencisinin olduğu Buharkent’te 164 öğrencinin yetenek taraması yapıldı. Buharkent’in taramalara katılım oranı ise yüzde 84,97 oldu. İlçe genelinde 195 üçüncü sınıf öğrencisinin olduğu Karacasu’da 166 öğrencinin yetenek taraması yapıldı. Karacasu’nun taramalara katılım oranı ise yüzde 85,13 oldu. İlçe genelinde 288 üçüncü sınıf öğrencisinin olduğu Kuyucak’ta 269 öğrencinin yetenek taraması yapıldı. Kuyucak’ın taramalara katılım oranı ise yüzde 93,40 oldu. İlçe genelinde 130 üçüncü sınıf öğrencisinin olduğu Yenipazar’da 112 öğrencinin yetenek taraması yapıldı. Yenipazar’ın taramalara katılım oranı ise yüzde 86,15 oldu. İlçe genelinde 110 üçüncü sınıf öğrencisinin olduğu Karpuzlu’da 107 öğrencinin yetenek taraması yapıldı. Karpuzlu’nun taramalara katılım oranı ise yüzde 97,27 oldu. İlçe genelinde 304 üçüncü sınıf öğrencisinin olduğu Sultanhisar’da 284 öğrencinin yetenek taraması yapıldı. Sultanhisar’ın taramalara katılım oranı ise yüzde 93,42 oldu. İlçe genelinde 525 üçüncü sınıf öğrencisinin olduğu Çine’de 425 öğrencinin yetenek taraması yapıldı. Çine’nin taramalara katılım oranı ise yüzde 80,95 oldu. İlçe genelinde 773 üçüncü sınıf öğrencisinin olduğu Germencik’te 752 öğrencinin yetenek taraması yapıldı. Germencik’in taramalara katılım oranı ise yüzde 97,28 oldu. İlçe genelinde 209 üçüncü sınıf öğrencisinin olduğu Koçarlı’da 182 öğrencinin yetenek taraması yapıldı. Koçarlı’nın taramalara katılım oranı ise yüzde 87,08 oldu. İlçe genelinde 408 üçüncü sınıf öğrencisinin olduğu Bozdoğan’da 397 öğrencinin yetenek taraması yapıldı. Bozdoğan’ın taramalara katılım oranı ise yüzde 97,30 oldu. İlçe genelinde 992 üçüncü sınıf öğrencisinin olduğu İncirliova’da 975 öğrencinin yetenek taraması yapıldı. İncirliova’nın taramalara katılım oranı ise yüzde 98,29 oldu. İlçe genelinde bin 543 üçüncü sınıf öğrencisinin olduğu Kuşadası’nda bin 471 öğrencinin yetenek taraması yapıldı. Kuşadası’nın taramalara katılım oranı ise yüzde 95,33 oldu. İlçe genelinde bin 943 üçüncü sınıf öğrencisinin olduğu Söke’de bin 854 öğrencinin yetenek taraması yapıldı. Söke’nin taramalara katılım oranı ise yüzde 95,42 oldu. İlçe genelinde 451 üçüncü sınıf öğrencisinin olduğu Köşk’te 451 öğrencinin yetenek taraması yapıldı. Köşk’ün taramalara katılım oranı ise yüzde 100 oldu. İlçe genelinde 4 bin 586 üçüncü sınıf öğrencisinin olduğu Efeler’de 4 bin 435 öğrencinin yetenek taraması yapıldı. Efeler’in taramalara katılım oranı ise yüzde 96,71 oldu. İlçe genelinde 2 bin 335 üçüncü sınıf öğrencisinin olduğu Nazilli’de 2 bin 274 öğrencinin yetenek taraması yapıldı. Nazilli’nin taramalara katılım oranı ise yüzde 97,39 oldu. İlçe genelinde bin 273 üçüncü sınıf öğrencisinin olduğu Didim’de bin 255 öğrencinin yetenek taraması yapıldı. Didim’in taramalara katılım oranı ise yüzde 98,59 oldu.

“En yüksek katılım oranı Köşk’te oldu”

Taramaya katılmaya hak kazanan öğrenciler arasında katılım oranı en yüksek ilçe yüzde 100 ile Köşk olurken, katılım oranı en düşük ilçe yüzde 80,95 ile Çine oldu. Ayrıca 107 öğrenci sayısıyla Karpuzlu ilçesi taramalarda öğrenci sayısı en düşük ilçe oldu.

2024 yılı itibariyle de Aydın genelinde 48 bin 240 erkek, 31 bin 595 kız olmak üzere toplam 79 bin 836 lisanslı sporcu bulunuyor.