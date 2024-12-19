Aydın’da kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan 1 haftalık çalışmalarda kaçakçılık suçundan 17 şüpheli yakalandı, 232 bin 640 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 12-19 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalarda Efeler, Didim ve Nazilli ilçelerinde belirlenen adreslerde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 232 bin 640 adet doldurulmuş makaron, 70 bin 600 adet bandrolsüz makaron, 100 adet elektronik sigara, 190 paket gümrük kaçağı sigara, 20 kilo kıyılmış tütün, 3 kilo nargile tütünü ve 1 hava kompresörü ele geçirildi. Ayrıca çalışmalar kapsamında 17 şahıs hakkında da kaçakçılık suçundan yasal işlem gerçekleştirildi.