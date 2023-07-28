Germencik’te otoban kenarında çıkan ve zeytinlik alana sıçrayan yangın Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. İl genelinde bugün 5’i büyük olmak üzere 20’den fazla yangın çıktığının altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise vatandaşları yangınlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ateş savaşçıları il genelindeki yangınlara karşı vatandaşları ve ormanları korumak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bugün öğleden sonra vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendiren ekipler, hızlı bir şekilde Germencik’teki yangın bölgesine intikal etti. Ekipler, otoban kenarından çıkıp zeytinlik alana sıçrayan yangına hızlıca müdahale ederek kontrol altına aldı. Alanda soğutma çalışmalarına başlandı.

"Yangın riskine karşı dikkatli olmalıyız"

İl genelinde bir günde 20’den fazla yangının olmasının ardından çağrıda bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise, son günlerde çıkan yangın sayısında büyük bir artış olduğuna dikkat çekerek vatandaşları anız yakmamaları, ateşle bahçe temizliği yapmamaları ve ormanlık alanlarda kırık cam parçaları bırakmamaları konusunda uyardı. Başkan Çerçioğlu; "İtfaiye ekiplerimiz yangınları söndürmek için canla başla çalışıyor. Yanan zeytin, çam ağaçlarımız yüzlerce yıllık ağaçlar. Bu ağaçları yerine koymak için o kadar daha yıl gerekiyor. Bu sebeple vatandaşlarımızı özellikle havaların çok sıcak olduğu bugünlerde yangın riski oluşturacak hiçbir şey yapmamaları konusunda uyarıyoruz” diyerek vatandaşları yangına karşı dikkatli olmaya çağırdı.