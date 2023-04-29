Aydın genelinde jandarma tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 217 araç trafikten men edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, il genelindeki trafik faaliyetlerine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Nisan ayında yapılan denetimlerde 33 bin 850 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 7 araç yakalanırken, 217 araç trafikten men edildi. Denetimlerde bin 366 sürücüye ise cezai işlem uygulanırken 10 sürücünün ehliyeti geri alındı, 25 sürücü ise trafikten men edildi.

Ayrıca yapılan kontrollerde 33 bin 850 şahıs sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 32 şahıs yakalandı.

Trafik bilincinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen eğitim faaliyetleri çerçevesinde de 3 bin 717 sürücü ve bin 196 öğrenciye trafik eğitimi verildi. 91 okul servis aracı kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen bin 902 servis aracına cezai işlem uygulandı.