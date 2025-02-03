Aydın’ın Karacasu ilçesinde bulunan ve 2021 yılında restore edilen Aydınbey Türbesi’ne gelen Karacasu Belediyesi ekipleri, türbe içerisinde bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

İlçenin güzel bir görünüme kavuşması amacıyla çalışmalarına devam eden Karacasu Belediyesi, bakım ve onarım çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen belediye ekiplerinin son durağı Aydınbey Türbesi oldu. Ekipler, Aydınoğulları Beyliği’nin kurucusu Mehmet Bey’in babası olan Aydın Bey’in Karacasu ilçesi Esençay Mahallesi’ndeki türbesinin bakım çalışmaları gerçekleştirdi. Türbe içerisinde temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, yabani otların da temizliğini gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili Karacasu Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Ekiplerimiz, yaz mevsimi hazırlıkları kapsamında ilçe genelinde yabani ot mücadelesine başladı. Mezarlıklar, yeşil alanlar, yol ve kaldırım kenarlarındaki yabani otlar ilaçlanıyor. Belirlenen program dahilinde ilçe merkezimiz ve tüm mahallelerimizde ilaçlama çalışmalarımız devam edecektir" ifadeleri yer aldı.