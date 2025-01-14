Aydın’da son 2 günde etkili olan yağışların ardından metrekare başına en fazla yağış Germencik ilçesine düştü. 2024 yılı kuraklığın en ciddi yaşanan yıllardan biri olurken yağışlarla başlayan 2025 yılı çiftçileri umutlandırdı.

Sağanak yağışların etkili olduğu Aydın’da Meteoroloji Bölge Müdürülüğü, metrekareye düşen yağış miktarını açıkladı. Verilere göre son iki günde etkili olan yağışların ardından Menderes Nehri’nin debisi yükseldi. Aydın ve çevresindeki yerleşim yerlerinin içme suyunun karşılandığı İkizdere Barajı ile il genelindeki diğer gölet ve barajlarda su seviyesinin her geçen gün yükseldiği belirtildi. Aydın’da son 2 günde en fazla yağış 28,8 kilogram ile Germencik ilçesine düştü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, büyük çoğunluğu gece olmak üzere son iki gün içerisinde Bozdoğan’a 3,5 kilogram, Buharkent’e 5,5 kilogram, Didim’e 23,6 kilogram, Efeler’e 15,8 kilogram, Germencik’e 28,8 kilogram, İncirliova’ya 26,1 kilogram, Karacasu’ya 5,6 kilogram, Karpuzlu’ya 8,7 kilogram, Koçarlı’ya 15,7 kilogram, Kuyucak’a 22,3 kilogram, Kuşadası’na 14,5 kilogram, Nazilli’ye 17 kilogram, Sultanhisar’a 20,7 kilogram, Söke’ye 21,3 kilogram, Yenipazar’a 9,4 kilogram, Çine’ye ise 11,7 kilogram yağış düştüğü açıklandı.

Yağışların aralıklarla yarın akşama kadar devam edeceği tahmin ediliyor.