Yeni yıl öncesi Aydın’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan narkotik ekipleri koordineli bir şekilde başlattıkları çalışma sonucunda 6 şüpheliyi Nazilli’de yakaladı.

Yeni yıl öncesi Aydın’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan narkotik ekipleri koordineli bir şekilde başlattıkları çalışma sonucunda 6 şüpheliyi Nazilli’de yakaladı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yeni yıl öncesinde Aydın’a uyuşturucu madde girişini önleme amacıyla çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre il genelinde yapılan operasyonlar çerçevesinde dün sabah saatlerinde Nazilli ilçesine uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisine ulaşıldı. İlçe genelinde Nazilli Narkotik Büro Amirliği ile birlikte koordineli şekilde başlatılan çalışma çerçevesinde operasyon için düğmeye basıldı. Belirlenen adreslere yapılan baskında 6 şahıs gözaltına alındı, bir araç ve ikametlerde yapılan aramalarda ise satışa hazır hale getirilmiş 271 gram metamfetamin maddesi ile bir adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken diğer 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nazilli Adliyesi’nde mahkemeye çıkarılan E.Ö. ile A.D. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi, T.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.