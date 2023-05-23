Aydın’ın merkez ve doğu ilçelerinde görülecek olan sağanak yağış için vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Aydın’ın merkez ve doğu ilçelerinde ( Germencik, İncirliova, Köşk, Sultanhisar, Nazilli, Kuyucak, Buharkent, Karacasu, Bozdoğan, Çine, Karpuzlu ve Koçarlı) yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.