Didim’de fidan desteği kontrolleri gerçekleştirildi Didim’de fidan desteği kontrolleri gerçekleştirildi

Aydın il genelinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenirken, vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, Aydın il genelinde güney (Lodos) yönlerden fırtına (50-70 km/saat), zaman zaman hamleli olarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), yüksek kesimlerde ise hamleli olarak tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” dedi.