Aydın il genelinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenirken, vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, Aydın il genelinde güney (Lodos) yönlerden fırtına (50-70 km/saat), zaman zaman hamleli olarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), yüksek kesimlerde ise hamleli olarak tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” dedi.