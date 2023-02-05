Ülkenin dört bir yanında yaşanan karlı hava ve beyaz örtü Aydın’da yaşayanlar için bir özlem haline geldi. Şehir merkezlerine kar gelmeyince şehir merkezlerinden karlı tepelere gitti. Kara hasret vatandaşlar soğuk havaya aldırış etmeden piknik yapıp hasret kaldıkları karın keyfini yaşadılar.

Ülkenin dört bir yanında yaşanan karlı hava ve beyaz örtü Aydın’da yaşayanlar için bir özlem haline geldi. Şehir merkezlerine kar gelmeyince şehir merkezlerinden karlı tepelere gitti. Kara hasret vatandaşlar soğuk havaya aldırış etmeden piknik yapıp hasret kaldıkları karın keyfini yaşadılar.

Aydın’da beyaz gelinliğini giyen Efeler ilçesindeki Paşayaylası yarıyıl tatilinin son gününde vatandaşların ve çocukların akınına uğruyor. Zaman zaman kar ve buzlanma nedeniyle yolculukta sıkıntılar yaşansa da vatandaşlar buz gibi havada piknik yapıp, kar topu oynamanın keyfini yaşıyor. Her mevsimin ayrı bir keyfi olduğunu ancak Aydın’da kış ve kar keyfi yaşayamadıklarını belirten Aydınlı vatandaşlardan Ali Deniz, “Şehir merkezlerine kar yağmayınca bizler kara gidiyoruz. Yarıyıl tatili ile birlikte Aydın’da en çok ziyaret edilen yerler karlı dağlar oldu. Yaz ve baharda keyifli olduğu gibi karlı havada da piknik yapmak ayrı bir keyif” diye konuştu.