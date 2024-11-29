Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da, hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönerken, hafta sonu ise yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Aydın’da hava sıcaklıkları hafta sonu mevsim normallerinde seyredecek. Hava sıcaklıklarının il genelinde 20 derecelere kadar düşeceği tahmin ediliyor. Parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı Aydın’da hafta sonu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’da 30 Kasım Cumartesi günü hava sıcaklığı en düşük 10, en yüksek 21 derece olacak. 1 Aralık Pazar günü ise hava sıcaklığı en düşük 14, en yüksek 20 derece olacak.

Yetkililer, etkili olması beklenen yağışlar sebebiyle meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.