Aydın Sağlık Müdürlüğü tarafından ile atanan hekimlere ’uyum eğitimi’ verildi.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile Aydın Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerine atanan hekimlere yönelik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iki grup halinde ’uyum eğitimi’ düzenlendi. Eğitimde yürürlükte olan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Devlet Hizmet Yükümlülüğü, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Aile Hekimliği Yönetmeliği, Disiplin Amirleri Yönetmeliği, Ek Ödeme Yönetmeliği, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi ile Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik ve Aday Memur Eğitim süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul her iki eğitim grubunun açılışına katılarak göreve yeni başlayan hekimlerle sohbet ederek, tecrübe paylaşımında bulundu. Şenkul, ataması yapılan hekimlere meslek hayatlarında başarı temennisinde bulundu.