Aydın’da 65 yaş üstü vatandaşlar için 2014 yılında hayata geçirilen ücretsiz seyahat desteği çerçevesinde 9 milyon 846 bin 750 TL destek ödemesi yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen sosyal ve ekonomik destekler ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da birçok ihtiyaç sahibi vatandaşa umut oluyor. Bu çerçevede il genelinde Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla her geçen gün daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşılıyor. Ailelerin ihtiyaç ve taleplerine uygun sosyal hizmet modelleri sunulmaya devam ederken Aydın’da 65 yaş üstü vatandaşların seyahat edebilmeleri adına hizmete giren ücretsiz seyahat hizmeti rakamları açıklandı. Hizmete girdiği 2014 yılından bu yana Aydın’da ücretsiz seyahat desteği çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşlar için 9 milyon 846 bin 750 TL destek ödemesi yapıldı.

Konu ile ilgili Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Biz büyük bir aileyiz. Bakanlığımızın hizmet modellerinden biri olan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz seyahat edebilmeleri için hizmetin ilk hayata geçmesi itibari ile Aydın ilindeki vatandaşlarımız için 9 milyon 846 bin 750 TL ödeme gerçekleştirmiştir” ifadeleri yer aldı.