Aydın’da doğum yapan kadınlar için 2015 yılında hayata geçirilen doğum yardımı desteği çerçevesinde 33 milyon 922 bin 479 TL destek ödemesi yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen sosyal ve ekonomik destekler ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da birçok ihtiyaç sahibi vatandaşa umut oluyor. Bu çerçevede il genelinde Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla her geçen gün daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşılıyor. Ailelerin ihtiyaç ve taleplerine uygun sosyal hizmet modelleri sunulmaya devam ederken Aydın’da doğum yapan kadınlara ödenen destek rakamları açıklandı. Hizmete girdiği 2015 yılından bu yana Aydın’da doğum yardımı desteği çerçevesinde 33 milyon 922 bin 479 TL destek ödemesi yapıldı.

Konu ile ilgili Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Bakanlığımızın Hizmet Modellerinden biri olan Doğum Yardımı Desteği uygulamanın hayata geçtiği ilk günden itibaren Aydın il genelinde 33 milyon 922 bin 479,80 TL ödeme gerçekleştirmiştir” ifadeleri yer aldı.