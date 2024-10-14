Türkiye’nin önemli şehirlerinden olan ve demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen Aydın’da, ikamet izni alan toplam 10 bin 3 yabancı yaşarken, son bir haftada yabancıların sayısı yaklaşık yüzde 1 arttı.

Ünlü Tarihçi Heredot’un “Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü” olarak nitelendirdiği ve birçok insanın Ege’ye taşınma hayalini süsleyen Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercihleri arasında yer alıyor. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün geçici koruma dahilinde olan yabancılar ile düzensiz ve düzenli göçmenler hakkındaki verileri çerçevesinde Aydın genelinde 119 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş ikamet ediyor.

3 Ekim 2024 verilerine göre 9 bin 906 olan ikamet izinli yabancıların sayısı 10 Ekim 2024 verilerine göre 10 bin 3 oldu. Son 1 hafta içerisinde ikamet izni alan yabancıların sayısında yaklaşık yüzde 1 oranında artış yaşanırken, toplam 97 yabancı uyruklu vatandaş ikametini Aydın’a aldırdı.