Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’ın, yeni haftaya artan hava sıcaklıkları ile başlaması beklenirken, en yüksek sıcaklığın 40 derece olacağı tahmin ediliyor.

Aydın genelinde son haftalarda hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yarından itibaren hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Hava sıcaklıkları artarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre hava sıcaklıklarının, il genelinde 10 Temmuz 2023 Pazartesi gününden itibaren artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yeni haftaya artan hava sıcaklıkları ile başlayacak olan Aydın’da en yüksek hava sıcaklığı, 13 Temmuz Perşembe günü 40 derece olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’da 10 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı en düşük 19, en yüksek 35 derece, 11 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı en düşük 20, en yüksek 36 derece, 12 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı en düşük 24, en yüksek 38 derece olacak. 13 Temmuz Perşembe günü ise hava sıcaklığı en düşük 24, en yüksek 40 derece olacak.

Hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar olmak üzere çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.