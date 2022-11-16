Uzun süredir yağış almayan illerden birisi olan Aydın, yarından itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Uzun süredir yağış almayan illerden birisi olan Aydın, yarından itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Aydın’da yarından itibaren yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Aydın’da 4 gün boyunca havanın Çok Bulutlu, Aralıklı Sağanak ve Gökgürültülü Sağanak Yağışlı olacağı, sıcaklık değerlerinin ise mevsim normallerinde seyredeceği belirtildi.