Aydın’da yarın öğlen saatlerinden sonra yeni bir yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Aydın’da yarından itibaren yeni bir yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yağışların üç gün boyunca aralıklarla devam edeceği öngörülüyor. Aydın’da havanın bugün parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu, yarın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinden başlamak üzere kısa süreli ve yerel hafif yağmurlu, Cumartesi parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmurlu, Pazar parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu olması bekleniyor.