Aydın Veteriner Hekimleri Odası’nda hafta sonu gerçekleştirilen 15. Olağan Genel Kurul ve Kongre Seçimlerinin ardından yönetim kurulunda görev dağılımı gerçekleştirildi.

Aydın Veteriner Hekimleri Odası’nda hafta sonu gerçekleştirilen 15. Olağan Genel Kurul ve Kongre Seçimlerinin ardından yönetim kurulunda görev dağılımı gerçekleştirildi.

Aydın Veteriner Hekimleri Odası’nda hafta sonu seçim heyecanı yaşandı. 15’inci Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştiren Aydın Veteriner Hekimleri Odası üyeleri sandık başına giderek yeni yönetimi seçti. Genel kurulun ilk gününde gerçekleştirilen konuşmaların ardından 25 Eylül Pazar günü oy kullanımına geçildi. Aydın Veteriner Hekimleri Odası’nda saat 09.00’da başlayıp 17.00’da biten oy kullanma işlemlerinde üyeler yeni yönetim için oylarını kullandı. Gerçekleştirilen oy kullanım işlemleri sonucunda mevcut başkan Cemil Şahin güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi. İki dönemdir Aydın Veteriner Hekimleri Odası’nın başkanlık görevinin yürüten ve güven tazeleyen Cemil Şahin başkanlığındaki yönetim kurulunda Hakan Kaya, Fatih Göğebakan, Hidayet Yaman ve Sedat Turgut yer aldı.

Görev dağılımı yapıldı

Aydın Veteriner Hekimleri Odası’nda seçim kurulundan mazbatanın teslim alınmasının ardından düzenlenen ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı gerçekleştirildi. Cemil Şahin’in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı yönetim listesinde genel sekreterliğe Hakan Kaya, saymanlığa Sedat Turgut yönetim kurulu üyeliklerine ise Fatih Göğebakan ve Hidayet Yaman getirildi.

Genel kurul ve seçimlerde, büyük katılımla teveccüh gösteren ve kendilerini yeniden bu kutsal göreve layık gören üyelere teşekkür eden Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, "İnsanlık tarihiyle yaşıt, kutsal ve kadim Veteriner Hekimlik mesleğimizin bayrağını hep birlikte, tüm üyelerimizin ve meslektaşlarımızın destekleriyle zirveye taşıma gayretimizi sürdüreceğiz. Meslektaş adaylarımız olan, mesleki geleceğimizin teminatı, Veteriner Fakültesi öğrencilerimizin her daim maddi manevi yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla, birlik ve beraberlik içerisinde meslektaşlarımızın hak ve menfaatleri ile kamu yararı için var gücümüzle çalışmaya her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de büyük özen göstereceğiz. İnsanlık için, sağlıklı toplum, sağlıklı hayvan, sağlıklı dünya için var olan bu yüce mesleğin kutsal bayrağını hep birlikte taşıyacağız, meslek örgütümüzü hep birlikte yöneteceğiz. Meslek camiamıza, şehrimize ve ülkemize hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ederiz" dedi.