Eskişehirli makine mühendisi İbrahim Özçakır, Aydın ve Ordu’da yaşanan asansör olayları hakkında konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Aydın’da bir öğrencinin hayatını kaybettiği asansör kazası sonrası, olay ülke genelinde geniş yankı uyandırmıştı. Daha sonra Ordu’da da bir asansörün bozulduğu iddia edilmişti. Eskişehirli makine mühendis İbrahim Özçakır, yaşanan olumsuzluk hakkında konuştu. Mühendis Özçakır, Aydın’daki öğrencinin kabinde kalması durumunda bu kadar vahim bir olayın yaşanmayacağını tahmin ettiğini belirtti. Ordu’da ise asansörü kontrol eden arkadaşlarından aldığı bilgiyi aktaran Özçakır, asansörün bozuk olmadığını ve olayın çarpıtılmış olabileceği konusunda görüş bildirdi.

“Hareket etmeseydi bugün hayatta olabilirdi”

Yaşanan olaylarla ilgili de konuşan makine mühendisi İbrahim Özçakır, Aydın’da hayatını kaybeden öğrencinin kabinde kalması durumunda daha az bir hasarlar kurtulabileceği yorumunu yaptı. Ordu’da ise kontrol yapan arkadaşı ile görüştüğünü belirten Özçakır, olayın elektrik kesintisinden ibaret olduğunu, arızanın olmadığını ve durumun çarpıtıldığına değindi. İki konu hakkında da İbrahim Özçakır, “Aydın’daki kızımız keşke yerinde dursa, hareket etmeseydi bugün hayatta olabilirdi. Kazayla ilgili de şu anda yorum yapmak çok çok yanlış. Bir şeyler mi iptal edildi, bir şeyler mi eksiltildi, kaç senelik asansördür gibi bunların hepsine bir bakıp hangi yönetmeliği neye göre yapılmış bunları bir rapor yayınlandıktan sonra irdeleyip ona göre yorum yapmak daha doğru olacaktır. Ordu’da da aldığımız habere göre oradaki arkadaşlarımız normal bir asansör kalması. Yani elektrik kesilebilir ya da çok aşırı yük çok yoğun çalışmadan dolayı bizim koruyucularımız vardır motorlar durabilir. Öyle bir olay olduğu kanaatimiz var. Çünkü asansörü arkadaşlar çalışır vaziyette görmüşler. Ölümlü olaylardan sonra hepimiz de malumunuz panik oluyor. Üst seviyeye çıkıyor. Kendimizi koruma dikkatimiz artıyor. Bu olmuş olabilir diye yorumluyorum” dedi.