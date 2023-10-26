Son yılların en uzun yaz mevsiminin yaşandığı Ege’de meyve ağaçları yalancı bahara aldanıp bir yılda 2. kez çiçek açtı. Aydın İle Muğla arasında Kalan Bafa Gölü çevresinde kış mevsimine girerken çiçek açan meyve ağaçları rengarenk görüntü oluşturdu.

Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en fazla görüldüğü bölgelerden biri olan Aydın ve Muğla illerinde Kasım ayına saylı günler kala halen yaz mevsimin etkileri devam ediyor. Gündüzleri 32 derece kadar yükselen hava sıcaklığı gece ise 15-16 derece düşen hava sıcaklığı nedeniyle meyve ağaçları adeta mevsimleri şaşırdı. Normal şartlarda Mart ve Nisan aylarından çiçek açan başta erik olmak üzere birçok meyve ağacı bu yıl kış mevsimine girilirken yeniden çiçek açtı.

Kış mevsimine girilirken mevsimleri şaşırıp yeniden çiçek açan meyve ağaçlarının oluşturduğu görüntü objektiflere bu şekilde yansıdı.