Aydın Valisi Yakup Canbolat, Köşk ilçesini ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın iline atanan Vali Yakup Canbolat ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. İlçeleri tek tek ziyaret ederek kaymakam ve belediye başkanları ile görüşüp ilçedeki ören yerleri ile kurumların yapımı devam eden inşaatlarını gezen Vali Canbolat’ın son adresi Köşk ilçesi oldu. Vali Canbolat, Köşk turuna İlçe Kaymakamı Tuğba Polat’ı ziyaret edip ilçede yürütülen çalışmalar hakkında brifing alarak başladı. Sonrasında Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’e iade-i ziyarette bulunan Vali Canbolat, ilçede yapımları devam eden Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Kestane İşleme Tesisi’nde incelemelerde bulundu.