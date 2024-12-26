Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında her ilçede düzenli olarak yapılan Muhtarlar Toplantısı’na Köşk ilçesi ev sahipliği yaptı.

Toplantıya Vali Yakup Canbolat, İlçe Kaymakamı Tuğba Polat, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ile kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı. Gerçekleşen muhtarlar toplantısında mahalle muhtarlarının ilgili kurumlardan talep ve istekleri alındı.

Aydın Valisi Canbolat, toplantı sonunda salondaki muhtarlardan Köşk ilçesinde yapılması istenilen çalışmaları dinleyerek, çözüm konusunda gerekli çalışmaların ivedilikle yapılacağını söyledi.