Aydın Valisi Yakup Canbolat, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Buharkent ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın iline atanan Vali Yakup Canbolat ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. İlçeleri tek tek ziyaret ederek kaymakam ve belediye başkanları ile görüşüp ilçe genelinde ziyaret ve incelemelerde bulunan Vali Canbolat’ın bu seferki adresi Buharkent oldu. Vali Canbolat ilçedeki temaslarına Kaymakam Vekili Cuma Omurca ve Belediye Başkanı Mehmet Erol’a iade-i ziyaret gerçekleştirerek başladı. Canbolat, Kaymakam Vekili Omurca’dan ilçede devam eden yatırımlar ve yapılması planlanan projeler ile ilgili brifing aldı. Buharkent Belediyesi Kent Müzesi’ni ziyaret ederek müzede yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Canbolat, ilçe ziyaretini yapımı devam eden Buharkent Organize Sanayi Bölgesi’ndeki çalışmaları inceleyerek noktaladı.