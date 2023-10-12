Aydın Valisi Yakup Canbolat, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Bozdoğan’ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Canbolat ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Vali Canbolat, Bozdoğan ziyaretinde ilk durağı Bozdoğan Kaymakamlığı oldu. Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe’ye iade-i ziyaret gerçekleştiren Vali Canbolat, ilçede devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı. Vali Canbolat kaymakamlık ziyareti sonrasında, Bozdoğan Yarı Olimpik Havuzu, Bozdoğan İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaatı, Bozdoğan gençlik Merkezi İnşaatı, Bozdoğan İmam Hatip Lisesi Kız Pansiyonu İnşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Vali Canbolat’ın incelemelerine Kaymakam İbrahim Gökçe, Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, AK Parti İlçe Başkanı Nedim Aktaş ve daire amirleri de eşlik etti.