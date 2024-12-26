Aydın Valisi Yakup Canbolat Köşk Mahalle Muhtarları ile toplantısı sonrası Köşk Belediyesini ziyaret ederek belediye hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Vali Canbolat’a ziyaret esnasında Köşk Kaymakamı Tuğba Polat ve Refik Kaymakam Safiye Orhan eşlik etti. Vali Canbolat’ın ziyareti sonrası Belediye Başkanı Nuri Güler yaptığı açıklamada, "Aydın Valimiz Yakup Canbolat, Köşk Kaymakamımız Tuğba Polat ve Kurum Amirlerimizi belediyemizde ağırladık. Nazik ziyaretleri ve hoş sohbetleri için kendilerine teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.