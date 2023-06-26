Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak Aydınlıların bayramını kutladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Milletçe, sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin yoğun olarak yaşandığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, kardeşlik duygularının doruğa ulaştığı bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bayramlar; birleştirici ve bütünleştirici özelliği ile toplumsal hayatımızda önemli bir yere sahiptir. İyilik ve güzelliklerin harmanlandığı, sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı müstesna günlerimizdir. Bayramlarımız insanlar arasında kardeşliğin canlanmasına, birlik ve beraberliğin pekişmesine, sevinç ve kederlerin paylaşılarak milletçe el ele, gönül gönüle, dirlik ve düzenliğimizin devamına vesiledir. Kısacası Bayramlarımız millet olma şuurumuzun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bu özel günleri taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlamalı; sevincini, coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın her gününe taşıyabilmek için daha çok çaba göstermeliyiz. Özelikle bu günlerde birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı daha çok hatırlamalıyız" dedi.

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Aksoy, "Ülkesi ve vatanı için canlarını veren şehitlerimizin ailelerine, kahraman gazilerimize, yetimlerimize her zaman sahip çıkan aziz milletimizin ve Aydınlı hemşerilerimin, komşu, akraba, aile büyüklerini unutmayacağı inancıyla, bayram sevincimizi onlarla paylaşarak birlik ve beraberliğimizi sonsuza dek muhafaza etmeliyiz. Bu vesileyle eşsiz fedakarlıklarını hiçbir zaman unutamayacağımız aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; Aydınlı hemşerilerimin ve aziz milletimizin, Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bu güzel bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini hem milletimiz hem de insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olmasını diliyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.